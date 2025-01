Ilgiorno.it - Seriate, accoltellata nel parcheggio del supermercato: grave una 39enne

(Bergamo), 6 gennaio 2024 – Un altro episodio di violenza nella Bergamasca. Questa mattina, lunedì 6 gennaio, poco dopo le 9, una donna di 39 anni sarebbe stata aggredita con una coltellata all’esterno di undi via Lombardia a. Alcuni clienti del negozio hanno subito soccorso la donna portandola all’interno dell’attività commerciale mentre altri hanno dato l’allarme e hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Lasi trova ricoverata in gravi condizioni. Al momento non si hanno notizie riguardo l’aggressore. Da chiarire se sia stato fermato o se sia in fuga e da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto: indagano i carabinieri.