Scuffet al Napoli torna in coppia con Meret | il dettaglio particolare dell’affare | CM IT

Scuffet al Napoli, torna in coppia con Meret: il dettaglio particolare dell'affare

L’erede di Gigi Buffon ricomporrà lad’oro delle giovanili dell’Udinese: l’affare tra Cagliari eè completato, ma resterà solo pochi mesi in azzurroLe prestazioni di Alexhanno convinto anche i più scettici. Sul primato in classifica e i 44 punti conquistati fino a questo momento ci sono i guantoni saldi del portierone azzurro. E vista la titolarità indiscussa, Elia Caprile ha deciso di richiedere spazio e andare altrove per provare a crearsi un suo futuro all’interno della Serie A.Simonelascia il Cagliari per il(LaPresse)Di conseguenza, il club azzurro ha chiesto proprio al Cagliari di cedere in prestito il portiere titolare Simone, che cederà il posto all’ex Bari ed Empoli. Caprile avrà il compito di portare i sardi alla salvezza e ha dimostrato di poter essere all’altezza del compito.