Schlein | Su SpaceX il governo riferisca l’Italia non si svende

ROMA – “Non pensi di cavarsela con qualche riga affidata alle agenzie di stampa e ai giornali amici. Giorgia Meloni e il suovengano immediatamente a riferire in Parlamento sulle trattative con Musk. Se 1,5 miliardi di soldi degli italiani per portare i satelliti del miliardario americano nel nostro Paese è il prezzo che dobbiamo pagare per la sua amicizia noi non ci stiamo,non si”.Così la segretaria del Pd Elly(foto). Ed Elon Musk, in risposta alle rassicurazioni sulla sicurezza e le garanzie di sovranità del sistema Starlink, pubblicate sullo stesso social dal suo referente in Italia, Andrea Stroppa, scrive su X: “Pronti a fornire alla connettività più sicura e avanzata!”.L'articolo: “Suilnon si” L'Opinionista.