Isaechia.it - Sanremo 2025, tra i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti anche un’amatissima comica

Leggi su Isaechia.it

Mancano ormai solo poche settimane all’inizio della 75esima edizione del Festival di, che vede il ritorno sul palco del Teatro Ariston di, dopo le cinque edizioni condotte da Amadeus.Nelle scorse settimane sono stati resi noti i nomi dei 30 big in gara e dei quattro finalisti diGiovani, che si scontreranno sul palco dell’Ariston con l’obiettivo di vincere il prestigioso riconoscimento musicale e ora tutta l’attenzione è per i coe gli ospiti cheporterà con lui sul palco nelle cinque serate del Festival.Proprio in merito ai nomi dei volti cheil presentatore, pochi minuti fa il portale ANSA ha rivelato che sul palco dell’Ariston nelle vesti di co conduttrice ci saràKatia Follesa, ma non solo. Sembra proprio che per il suo ritorno all’ariston, infatti,abbia deciso di puntare sulla comicità femminile, portando nella città dei fioriGeppi Cucciari:Katia Follesa – a quanto si apprende – co-condurrà conuna delle serate del prossimo Festival di(11-15 febbraio).