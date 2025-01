Calciomercato.it - Roma-Lazio, Ranieri non vuole meriti: “Ora tutti Masterchef, ma senza materia prima dove vai?”

Il tecnico giallorosso raggiante dopo la vittoria nella stracittadina: le sue parole in conferenza stampaLarisorge nella notte più importante, il derby con lagrazie a un primo tempo sontuoso con due gol in meno di dieci minuti. Tre punti pesantissimi che portano la firma di Pellegrini e Saelemaekers, ma soprattutto dello stesso Claudio.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le dichiarazioni del tecnico giallorosso in conferenza stampa:La gestione dell’approccio: come è nato quell’atteggiamento? “Dico sempre che dobbiamo partire cercando di attaccare e fare il nostro gioco in verticale, sono capitate quelle due occasioni e i ragazzi sono stati bravi a sfruttarle”.Su Pellegrini. “Con Lorenzo parlo spesso, poco ma spesso. Ieri parlando con lui ho capito che aveva una voglia matta di essere il capitano dellain questo derby e ho capito che era il momento giusto per metterlo”.