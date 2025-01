Ilrestodelcarlino.it - Ranch di Valentino Rossi: chi partecipa alla 100 km dei Campioni

Pesaro, 6 gennaio 2025 – È iniziato il countdown per la 100 km deiche si terrà, come da tradizione, sugli sterrati di Tavullia (in provincia di Pesaro Urbino) aldi, neo papà bis. Si svolgerà venerdì 10 e sabato 11 gennaio. Questi i 46nti, pubblicati dallo stesso Dottore i giorni scorsi in una storia Instagram:(WEC), Pedro Acosta (MotoGP), Dominique Aegerter (WSBK), Xavier Artigas (Moto2), Francesco Bagnaia (MotoGP), Lorenzo Baldassarri (Supersport), Elia Bartolini (Supersport 300), Enea Bastiana (MotoGP), James Douglas Beach (MotoAmerica), Marco Belli (Flat Track), Matteo Bertelle (Moto3), Marco Bezzecchi (MotoGP), Nicolò Bulega (WSBK), Federico Caricasulo (Supersport), Mattia Casadei (MotoE), Thomas Chareyre (Supermotard), Davey Todd (Superstock 1000 e TT), Michael Dunlop (Tourist Trophy), Filippo Farioli (Supersport), Augusto Fernandez (MotoGP), Federico Fuligni (Supersport), Filippo Fuligni (MotoAmerica), Matteo Gabarrini (Premoto3), Manuel Gonzalez (Moto2), Sammy Halbert (Flat Track), Kurvinen Lasse (Flat Track), Andrea Locatelli (WSBK), Luca Lunetta (Moto3), Andrea Mantovani (MotoE), Luca Marini (MotoGP), Andrea Migno (ex Moto3), Franco Morbidelli (MotoGP), Diogo Moreira (Moto2), Stefano Nepa (Moto3), Miguel Oliveira (MotoGP), Ivan Ortola (Moto2), Luca Ottaviani (CIV), Mattia Pasini (ex Moto2), Matteo Patacca (CIV), Gautier Paulin (Motocross), Tito Rabat (WSBK), Jose Antonio Rueda (Moto3), Alberto Surra (CEV Moto2), Tatsuki Suzuki (Moto3), Neave Tim (BSB British Superbike), Ryan Vickers (WSBK).