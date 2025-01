Ilrestodelcarlino.it - Papa Francesco parla di parola che si fa carne

Lunedì 6 gennaio 2025 – Epifania del Signore Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12 Il 6 gennaio del 2001 si chiudeva il precedente giubileo. Nove giorni fa lo abbiamo aperto nella nostra Diocesi; 25 anni fa erano giorni di bilancio, oggi sono giorni di progetti in un mondo che ha sete di senso come il deserto ha sete di acqua. Guardandosi attorno, la sensazione di alcuni è che sia inutile sperare perché tanto se fermi uno, molti altri partiranno attirati dalla cupidigia e dal potere. Da sempre gli ingiusti prosperano e i giusti spesso patiscono. Ma gli ingiusti non avranno l’ultima! Eppure come i magi, tutti continuiamo a sperare; ma in cosa? . Nell’uomo che vede una luce interiore che si fa stella e la segue fino al miracolo di un Dio che si fa; negli uomini che sono capaci di buona volontà e che sono amati da Dio.