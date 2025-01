Bergamonews.it - Omicidio di via Tiraboschi: Plauso alla Polizia di Stato per la professionalità e la tempestività

Leggi su Bergamonews.it

Il Siulp di Bergamo esprime il più sentitoper il tempestivo risultato ottenuto nell’identificazione dell’autore dell’di Tunkara Mamadi avvenuto venerdì 3 gennaio alle 15.20 in via, in pieno centro città.“L’attività svolta dai Poliziotti della Questura di Bergamo è stata esemplare – afferma Laura Menotti, segretario generale provinciale Siulp – un’attività di coordinamento iniziata dagli operatori della Sala Operativa con la ricezione della chiamata d’intervento per accoltellamento, proseguita con l’ineccepibile e fondamentale intervento degli operatori delle Volanti, capaci di cristallizzare la scena del crimine e acquisire elementi fondamentali per la prosecuzione delle indagini condotte dSquadra Mobile e dal personale del Gabinetto diScientifica, che ha portato all’identificazione dell’autore del reato in tempi brevissimi garantendologiustizia.