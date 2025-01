Ilrestodelcarlino.it - Mandato di cattura internazionale. Moldava arrestata: viveva a Cervia

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, un’operazione delle volanti della polizia di Bologna ha portato all’arresto di una donna, residente a. L’arresto è avvenuto in seguito all’esecuzione di undi arrestospiccato dall’Interpol, che riguarda un crimine commesso in Moldavia. La donna, nata nel 1965, era giunta a Bologna il pomeriggio precedente, soggiornando in un hotel nei pressi del centro storico, dove è stata rintracciata ein compagnia del figlio. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’arresto è stato effettuato nell’ambito di un’indagine che la vede accusata di frode, con un valore di circa 650.000 euro, e che potrebbe comportare una condanna di 21 anni di reclusione. Tuttavia, nonostante le prime segnalazioni, le autorità mantengono ancora una cautela massima riguardo alla sua identità.