Lanazione.it - Malore fatale a 66 anni, addio ad Alessandro Livi

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 6 gennaio 2025 – Una vita passata letteralmente con le mani tra i capelli, a dispensare consigli di bellezza. Sempre con il sorriso e con quel tocco di creatività che gli ha permesso di distinguersi lavorando con il cuore., empolese doc di Ponzano, era un parrucchiere di lungo corso, scomparso troppo presto. All’improvviso, ad appena 66di età. “Aveva 18quando ha iniziato a collaborare con me – ricorda l’ex socio Marco Duranti del noto salone empolese “Marco e studio Sas“ di piazza dei Leoni, ripercorrendo con la mente quella prima fase imprenditoriale avviata negliSessanta in via Roma –. Era appassionato, è cresciuto sempre di più e alla fine è diventato socio stesso del salone. Il nostro percorso insieme è stato bellissimo. Per me era un fratello.