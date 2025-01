Oasport.it - LIVE Modena-Trento 1-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: semaforo verde per il quarto set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-MONZA DIDALLE 17.004-7 Out la battuta di Gabi Garcia.3-7 Punto assegnato adopo situazione confusa a rete. Ipoteticotocco di. Confermato il punto agli ospiti dopo il video-check.3-6 Regalo di Flavio con servizio molle in rete.TIME OUT2-6 ACE FOTONICO DI FLAVIO!2-5 Regalo di Davyskiba che spara out su palla bassa ma pur sempre senza muro.2-4 Primo tempo Anzani.1-4 MICHIELETTO in pipe su posizionamento a muro non aggressivo di Anzani.1-3 Attacco mal calibrato da Gabi Garcia in diagonale.0-3 Out la diagonale stretta di Rinaldi.0-2 MURO Gabi Garcia su attacco Rinaldi post confusione sotto rete.0-1 Michieletto con il mani out lontano da rete.SET1-2 De Cecco spara la palla dall’altra palla della rete: ringraziache si porta in vantaggio.