Oasport.it - LIVE Modena-Trento 1-1, Superlega volley 2025 in DIRETTA: 10-12 uomini di Soli in risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-MONZA DIDALLE 17.0011-13 Primo tempo Sanguinetti.10-13 Passa ancora un super Lavia che squarcia il muro a due di.TIME OUT10-12 CHE MURO DI LAVIA sulla pipe di Rinaldi!10-11 Mani out Lavia.10-10 Tocco morbido di Davyskiba saltato distante da rete, in no-look.9-10 Lavia! Diagonale sporcata da Sanguinetti.9-9 Errore Buchegger, il terzo di fila: questa volta in parallela. Confermato dal video-check.9-8 Gabi Garcia passa in diagonale.9-7 Muro Anzani su Bartha.8-7 Altro errore di misura di Buchegger in diagonale.8-6 Lungo servizio diagonale di Rinaldi.8-5 ACEE RINALDI, ON FIRE LO SCHIACCIATORE MODENESE!7-5 Rinaldi da posto 4, parallela.6-5 Scappa via il servizio di Buchegger.6-4 Rimangono bloccati Michieletto e Laurenzano dopo la difesa sull’attacco di Rinaldi.