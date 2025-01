Anteprima24.it - La Jomi Salerno si ferma ad Erice e perde la testa della classifica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLacede il passo ad(30-18) e si lascia sfuggire la possibilità di chiudere il girone d’andata al primo posto in. Prestazione negativa delle ragazze di Thierry Vincent, che salvo i primi minuti di gara non sono mai riuscite a rimanere in partita. Il club campano non ha mai trovato la giusta quadra nel corso dei sessanta minuti permettendo addi dilagare già nella prima frazione di gioco.Seconda sconfitta in campionato dopo quella subita in casa contro Cassano Magnago. Adesso ladovrà resettare per concentrarsi in settimana sulla sfida casalinga del prossimo weekend, quando alla Palumbo arriverà il Cellini Padova. Esordio in magliaper il neo acquisto Annie Linder, subentrata a Margherita Danti nel primo quarto di partita.