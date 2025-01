Inter-news.it - Inzaghi: «Sconfitta dolorosa, ora rialzarsi! Ora ho bisogno di tutti»

è stato intercettato alla Kingdom Arena di Riad dove è da poco terminata Inter-Milan, derby valevole per la finalissima di Supercoppa italiana vinto dai rossoneri in rimonta 3-2. Di seguito le sue dichiarazioni a Mediaset dopo il triplice fischioDELUSIONE – Simoneha parlato così al termine di Inter-Milan: «Chiaramente innanzitutto bisogna fare i complimenti al Milan perché non ha mai mollato nonostante i due gol di svantaggio. Chiaramente sull’azione del 2-1 abbiamo perso una palla, poi abbiamo avuto tante occasioni per andare sul 3-1 ma è stato bravissimo Maignan. Poi abbiamo subito il 2-2 e l’abbiamo persa, è unache fa male ma questa squadra si è sempre rialzata. Torniamo a casa con unache brucia ma si va avanti, bisognerà ripartire nel modo migliore.