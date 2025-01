Iltempo.it - Il ritorno di Vendola in Puglia. Attacca Emiliano e a sinistra è bagarre

Non che il "poeta" e lo "sceicco" siano mai andati troppo d'accordo. Per usare un eufemismo. Il primo d'altra parte è il creatore delle sinistre in ogni dove; l'altro, impetuoso come un rodomonte, invece ha sempre usato la politica come un autobus. Difficile trovare punti d'accordo. Per anni il primo ha tentato di ignorare il secondo, si è trasferito a Roma, ha lasciato la sua ultima creatura (che all'epoca si chiamava "ecologia e libertà"), un riserbo che già anche allora sapeva di diffidenza. D'altra parte il governatore in carica nel 2019 lo accusò di agire per conto delle lobby dei rifiuti, per dire dei rapporti. Negli ultimi mesi la situazione poi è degenerata nella rissa, e Nichisenza riserve e senza freni Michele, al diavolo la poesia. Era già successo in primavera durante l'affannosa ricerca del nome giusto per Bari, a seguito della candidatura a Bruxelles di Antonio Decaro.