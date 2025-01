Cultweb.it - Goldrake torna in TV ed è tutto nuovo: cosa dobbiamo aspettarci?

, il leggendario robot protagonista dell’anime cult degli anni ’70questa sera in prima serata su Rai2 con i primi episodi di “Grendizer U”, il reboot prodotto da Studio Gaina che rielabora la saga originale con animazioni moderne e una trama rinnovata. “Grendizer U” riporta in scena Duke Fleed, nome originale giapponese del personaggio che in italiano è il leggendario Actarus, il principe alieno in fuga dal crudele Impero Vega. Rifugiatosi sulla Terra, Duke si allea con Koji Kabuto, il celebre pilota di Mazinger Z, per difendere il pianeta dall’invasione aliena. A differenza della serie originale, ambientata prevalentemente in Giappone, il reboot espande l’orizzonte narrativo con un’ambientazione che abbraccia il Medio Oriente, sottolineando il carattere globale dell’invasione aliena.