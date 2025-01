Lanazione.it - Forrest gioca fino all’ultimo pallone. Kemp per dedizione c’è sempre

Leggi su Lanazione.it

CHRISTON 6. Ua partita da leader. Detta i tempi di gioco, smazza assist e segna. Per difesa ripassare.6,5. Trascina la squadra per tutto il primo tempo, è l’ultimo ad arrendersi. SACCAGGI 5. Difensivamenteuna partita di grande diligenza e attenzione almenoa quando la stanchezza non si è fatta sentire. SILINS 5. Soffre i lunghi di Milano e non fa più di tanto notizia visto chi aveva di fronte in attacco va decisamente meglio.6,5. Lo trovi ovunque. Ripartire da lui per interrompere la serie negativa. PASCHALL 6. Nel riscaldamento viene raggiunto dalla notizia della scomparsa del padre, poi fortunatamente smentita a fine partita, ma luicon questo peso enorme che ovviamente non lo fa essere lucido e pronto. DELLA ROSA 5. Il capitano non riesce ad incidere come vorrebbe.