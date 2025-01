Sport.quotidiano.net - Entra Leao, la Supercoppa svolta: estasi Milan, rabbia Inter

Riyad, 6 gennaio 2025 – LaItaliana va al, con una rimonta da 0-2 a 3-2 che regala a Sergio Conceiçao il suo primo trofeo da allenatore rossonero, pochi giorni dopo l'arrivo in panchina al posto di Fonseca. I rossoneri, come in semifinale contro la Juventus, chiudono il primo tempo sotto di una rete (nono gol di Lautaro nei derby) e ad inizio ripresa vanno ancora sotto (Taremi), ma proprio quando sembrano poter crollare trovano la rete per accorciare con Theo e successivamente timbrano anche con Pulisic e Abraham, quest'ultimo nei minuti di recupero. Sul filo dell’equilibrio In avvio, più che a Calhanoglu, l’si affida al piede di Bastoni e a quello di Barella per pescare in area le punte, Lautaro e Taremi, a cui manca l’ultimo gesto, uno stop preciso o una conclusione coi tempi corretti.