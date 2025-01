Ilfattoquotidiano.it - È morta The Vivienne, la drag queen di successo aveva vinto la prima edizione di RuPaul’s Drag Race UK. La famiglia distrutta chiede il rispetto per la privacy

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

All’anagrafe era James Lee Williams, ma nel mondo dello spettacolo era conosciuto come laThe. L’artista èall’età di 32 anni. Ancora ignote le cause del decesso. Theha partecipato a molte produzioni teatrali e televisive musicali e halaserie diUK nel 2019.L’ufficio stampa dell’artista ha diramato un comunicato stampa: “È con immensa tristezza che vi comunichiamo che il nostro amato James Lee Williams – The, è morto questo fine settimana. James era una persona incredibilmente amata, cordiale e straordinaria. La suaha il cuore spezzato per la perdita del figlio, del fratello e dello zio. Sono così orgogliosi delle cose meravigliose che James ha ottenuto nella loro vita e carriera. Non rilasceremo ulteriori dettagli.