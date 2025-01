Sport.quotidiano.net - Coppa Toscana. Final Four molto amara. Per la Gea troppi errori

Prosegue il momento negativo della Gea. I ragazzi di coach Marco Santolamazza, impegnati nella semie delledidi Divisione 1, hanno ceduto 89-72 contro Valdelsa Basket. Si è quindi fermata subito la corsa dei biancorossi che da dicembre hanno inanellato una serie di prestazioni sottotono. Edoardo Furi e compagni erano arrivati all’atto conclusivo della manifestazione di apertura della stagione, sfruttando a dovere il fatto di essere testa di serie, dopo aver vinto il campionato 2023-2024. La Gea aveva messo al tappeto nell’ordine Vela Viareggio (83-68), Valdicornia Venturina (90-86) e Paolo Nesi Poggibonsi (85-83 dopo un tempo supplementare). Les dierano l’occasione per ritrovare la giusta condizione in vista della ripresa del campionato di Divisione 1, fissata per sabato sul campo della Laurenziana.