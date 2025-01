Con lui in cucina l’ho vista Grande Fratello Amanda al centro di una contesa sentimentale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Al, l’atmosfera è più tesa che mai, ma tra accuse, bollitori lanciati e litigi, una nuova tramasta tenendo banco: il rapporto tormentato tra Bernardo Cherubini eLecciso, complicato ulteriormente dalla presenza di Maxime Mbanda. Bernardo Cherubini,del celebre cantante Jovanotti, ha confessato di provare una forte attrazione perLecciso, ma i suoi tentativi di corteggiarla sembrano scontrarsi contro un muro di ambiguità.non si dichiara apertamente disinteressata, lasciando Bernardo in un limbo di speranze e frustrazioni. Nonostante respinga le sue avances, la coinquilina non ha mai avuto il coraggio di dirgli chiaramente che la loro relazione non potrà andare oltre. Questo atteggiamento, secondo Shaila Gatta, è poco corretto: “Se non prova interesse, dovrebbe dirglielo chiaramente”, ha commentato l’ex velina durante una conversazione con Bernardo e Jessica Morlacchi.