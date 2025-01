Panorama.it - Certificato in Cina il primo aereo per turismo a batterie

Da qualche anno il primato della certificazione di un aeroplano per addestramento che fosse completamente elettrico (2018) è appartenuto alla slovena Pipistrel, divenuta da un paio d'anni una controllata del colosso aeronautico statunitense Textron. Quello, per intenderci, che possiede anche Bell Helicopters, Cessna, Beechcraft e altri marchi che hanno fatto la storia dell'aviazione. Il Pipistrel Elecro che Panorama provò in esclusiva (Prima "lezione" di volo elettrico). Si trattava di un biposto leggero, del quale fino a oggi ne sono stati venduti circa duecento esemplari.Ebbene: il 29 dicembre anche lahaunelettrico, ila quattro posti, quindi idoneo anche al, e lo ha fatto secondo la normativa “Parte 23” delle regole nazionali. Significa che l'aeroplano in questione può essere costruito in serie e venduto, ma per ora soltanto all'interno del territorio cinese o delle nazioni che riconoscono le certificazioni dell'autorità aeronautica locale “Caac”.