Capello | L’Inter mi entusiasma da milanista mi preoccupa! Frattesi professionista

, ex allenatore – tra le altre – del Milan, in un intervento radiofonico a “Radio Anch’io Sport”, ha parlato della finale di Supercoppa Italiana in programma oggi, quella tra Inter e proprio i rossoneri. Poi esprime un parere riguardo la gestione di Davide.SFIDA IN FINALE – Fabioha espresso così il suo parere riguardo Inter-Milan: «A mevista contro l’Atalanta hato, e dirlo dafare. Giocare con una determinazione e una qualità mai vista, mi ha fatto piacere che anche Inzaghi aveva esaltato la prestazione della sua squadra contro l’Atalanta, altra squadra forte. Averli dominati è una dimostrazione di grande forza e di grande determinazione. La Juventus ha dominato un tempo contro il Milan, Conceicao ha cambiato qualcosa capendo che corde toccare, ma resta inferiore a questa Inter».