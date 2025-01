Calza della Befana, caramelle protagoniste

Leggi su Ildenaro.it

Lo scorso anno quasi 1 italiano su 2 (44%) ha onorato la tradizione, facendo trovare a figli e nipoti l’immancabilecon i dolci. Come ogni anno, lesono tra le star indiscusse di questa festività e, un simbolo di allegria e condivisione. Del resto, secondo una recente ricerca commissionata da Unione Italiana Food a BVA DOXA, per 4 italiani su 10 (40%) l’Epifania è la festa che viene maggiormente associata alle. Una tradizione, quella legata all’arrivo, particolarmente sentita al Centro e al Sud dove lo scorso anno, secondo un’indagine Ipsos, a fare un regalo per l’Epifania sono stati rispettivamente il 55% ed il 65% degli italiani, in confronto a quelli del Nord, dove la quota si ferma al 49%. Non a caso proprio Sicilia, Campania e Puglia sono le regioni dove è più diffuso il consumo dinel nostro Paese.