Bianconere tradite dalla ripresa col Torino. Violato il tabù dell’imbattibilità casalinga

CESTISTICA SPEZZINA54TEEN BASKET69(22-13, 40-27, 45-51) CESTISTICA: Mbaye 5, D’Angelo 6, Templari ne, Moretti 5, Granzotto 10, Missanelli 13, Diakhoumpa 13, Guzzoni 2, Guerrieri, Varone ne. All: Corsolini (nella foto).: Azzi 3, Fratamico ne, Paleari 33, Popovic 8, Colli 11, Baima, Varaldi ne, Tortora 3, Isoardi, Bifano ne, Giacomelli 11, Jankovic 11. All: Corrado LA SPEZIA - Un tredici che non porta fortuna alla Cestistica che perde l’imbattibilitàdi fronte a TeamBasket. Un crollo inatteso nel quarto tempo priva la squadra spezzina della vittoria. Qualche problema, al di la delle assenze pesanti, c’è e sarà in settimana motivo di approfondimento. Il match era cominciato bene per le, subito avanti 12-2 grazie a ottime difese e tiri ad alta percentuale, prima che il Teen Basket rientrasse sul -2 con un contro-parziale di 0-8.