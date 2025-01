Oasport.it - Australian Open 2025, il calendario dal 1° turno alla finale: tutti gli orari, programma, tv, streaming

Con il via delle qualificazioni, scattate questa notte, è iniziato il primo Slam della stagionedel tennis: agli, momento clou della stagione sul cemento, il tabellone principale, invece, scatterà domenica 12 gennaio.Dopo due settimane di aspre battaglie, lafemminile si disputerà sabato 25, mentre domenica 26 ci sarà l’ultimo atto maschile. Di seguito ilcompleto deglidai primi turni alle finali.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesegliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne.