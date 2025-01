Ilfattoquotidiano.it - “Al primo appuntamento l’ospedale ci ha chiamato per dire che uno di noi aveva il cancro”: la storia drammatica dei giovani coniugi Chloe e Josh Jackson

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, belli e innamorati. Due colleghi,(30 anni), lavoravano nella stessa impresa edile e un po’ per paura e per timidezza non nonmo mai confessato reciprocamente di essere innamorati l’uno dell’altro. Dopo diversi mesi di avvicinamenti e chiacchiere, i due finalmente hanno deciso di prendere in mano le redini del loro destino e di affrontare con coraggio la prima serata insieme. Uncon tutti i fiocchi, ristorante prenotato, abito bello indossato, un po’ di profumo e tanta emozione.Proprio quando sembrava tutto stesse volgere per il meglio ecco che ha iniziato a squillare il telefono di, era. La serata ha preso una piega tutt’altro che romantica, quasi al limite della disperazione per entrambi. La sentenza del medico era inequivocabile: “Caro, mi spiace, ma hai ile dobbiamo curarlo.