Isaechia.it - Valeria Marini torna a parlare dell’iconica lite per lo scolapasta al Grande Fratello: “Elenoire Casalegno mi ha aggredita senza motivo”

Leggi su Isaechia.it

Monica Setta è pronta are in onda su Rai Due con il programma Storie di Donne al bivio e tra gli ospiti delle nuove puntate ci sarà anche, la quale oltre a raccontare della sua vita privata e della sua carriera, svelerà anche alcuni retroscena in merito a quanto accaduto all’intero della Casa delVip con Pamela Prati e.Parlando di Pamela Prati, la Setta ha fatto notare ache la Prati ha più volte affermato di essere il suo portafortuna. In merito a ciò e allache è scaturita tra le due, laha spiegato:Che è il mio portafortuna è un’invenzione sua, perché il mio portafortuna è mia madre e Ninni Pingitore. Con lei ci fu la discussione, capisco che lei era gelosa perché entrata al Salone Margherita ebbi tanto successo.