Università Data Science-impatto sociale | dieci borse di studio da 23mila euro 

Ricerca applicata nel campo della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, la salute pubblica e l'. A metterle in palio Si Foundation, Istituto per l'Interscambio Scientifico, e Fondazione Crt per i neolaureati italiani e stranieri, in possesso di una laurea magistrale (al momento della borsa di) in discipline tecnico-scientifiche (Stem) tra cui informatica, fisica, matematica, statistica, o in scienze sociali con esperienza in. Il bando del progetto Lagrange-Fondazione Crt è aperto fino al 3 febbraio 2025. Le, del valore di 23.000 euro ciascuna (al lordo delle ritenute fiscali), consentiranno ai vincitori di svolgere un tirocinio interdisciplinare di 12 mesi nei laboratori di Isi Foundation, lavorando al fianco di scienziati dei dati di altissimo profilo e di agenzie internazionali di primaria importanza come Unicef, Wfp e molte altre.