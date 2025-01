Sport.quotidiano.net - Torino-Parma 0-0, Suzuki prolunga il digiuno interno dei granata

, 5 gennaio 2025 - Non si interrompe ilcasalingo delche, anzi, a tratti rischia addirittura la beffa quando ilriparte in contropiede in particolare con Mihaila, che si vede un gol annullato per fuorigioco e un altro negato dal palo. Anche iperò hanno le loro chance, tutte neutralizzate da, miracoloso a più riprese su Adams e all'ultimo respiro su Linetty. Ne scaturisce un pareggio probabilmente giusto ma non privo di rimpianti per entrambe le squadre: padroni di casa, ovviamente, in primis, per un campionato che proprio non vuole saperne di uscire dall'anonimato nel quale è sprofondato. Le formazioni ufficiali Vanoli sceglie un 3-5-2 aperto da Milinkovic-Savic, protetto da Vojvoda, Maripan e Coco, con Lazaro e Sosa come quinti e Vlasic, Ricci e Ilic in mezzo al campo, mentre davanti tocca ad Adams e Karamoh.