Sì ma non si fa così Pier Silvio Berlusconi ‘braccato’ in mezzo alla strada da un uomo | Toffanin senza parole

“Ragazzi, guardate chi c’è!”. In poche ore è diventato virale su TikTok il video di un utente che, passeggiando tra la folla delle festività natalizie, ha fatto un incontro davvero particolare. Davanti a lui è apparsoinsiemecompagna, la conduttrice televisiva Silvia, e i figli della coppia: Lorenzo Mattia, di 14 anni, e Sofia Valentina, di 9. Le immagini, che mostrano una famiglia normale intenta a godersi le strade illuminate e addobbate per il Natale, hanno catturato l’attenzione del popolo dei social, raccogliendo tantissimi commenti. Il protagonista del video non ha perso l’occasione e ha sfoderato il cellulare per avvicinarsi all’amministratore delegato del Gruppo Mediaset, riuscendo a scambiare con lui qualche parola. Silvia, nel frattempo, è rimasta più defilata e in disparte, osservando la scena con un’espressione curiosa e divertita.