Ilgiorno.it - Saldi invernali, partenza positiva a Milano: “Non solo shopping mordi e fuggi, chi ha clienti affezionati vince”

Leggi su Ilgiorno.it

, 5 gennaio 2025 – La Befana stavolta porta più dolci che carbone, complice anche il lungo ponte, chi è rimasto in città o, chi è già rientrato, potrà godersi una tre giorni disenza spendere una fortuna. E ladeinon ha deluso i commercianti di corso Buenos Aires e dintorni, il bilancio al “pronti via“ è stato più che positivo anche per chi ha attività che non sono proprio nelle zone di maggior passeggio. Perché, in realtà, i prezzi scontati di gennaio sono tornati fare gola e restano il periodo di maggior vendita dopo il blackfriday. Cambiano le abitudini. Clientela affezionata Ne è convinta Emanuela di Soqquadro, negozietto per gusti ricercati, che vende abiti, ma anche accessori originali. “Ormai il black friday non è più di ungiorno, dura una settimana ed essendo a fine novembre, ine approfittano per comperare i regali di Natale, oppure gli abiti che indosseranno per le feste.