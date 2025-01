Poverina Grande Fratello la brutta notizia per Jessica arriva da fuori | ma lei ancora non sa nulla

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si parladella rissa altraMorlacchi ed Helena Prestes, culminato con il tentativo di quest’ultima di lanciare un bollitore verso la cantante. ?La tensione è esplosa durante la cena, quandoha richiesto un pezzo di pane che Helena teneva. Il rifiuto di Helena ha innescato una serie di insulti da parte di, che l’ha definita “imbecille” e “pazza”. In risposta, Helena ha afferrato un bollitore con l’intento di lanciare l’acqua verso, gesto sventato dall’intervento di altri concorrenti. ?L’episodio ha suscitato immediate reazioni sia da parte del pubblico che dei familiari delle protagoniste. I parenti dihanno espresso preoccupazione per l’accaduto, condannando il gesto violento di Helena.D’altro canto, lo staff di Helena ha rilasciato un comunicato accusandodi aver utilizzato espressioni discriminatorie e offensive, sottolineando come le provocazioni abbiano contribuito all’escalation della situazione.