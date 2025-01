Quotidiano.net - Piersanti Mattarella, chi sono i presunti killer Nino Madonia e Giuseppe Lucchese

Roma, 5 gennaio 2024 – Antodettodetto Lucchiseddu: sarebbero questi, secondo La Repubblica, i nomi dei boss che compaiono nel fascicolo di indagine della procura di Palermo sull’omicidio di, fratello del presidente della Repubblica Sergio, ucciso in un agguato di mafia il 6 gennaio 1980. ChiI due indagatientrambi già all’ergastolo. In base alla ricostruzione degli inquirenti riferita dal quotidiano, sarebbe statoa sparare.era invece al volante dell’auto. I duecondannati per decine di omicidi tra cui quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emmanuela Setti Carraro, uccisi insieme all’agente di scorta Domenico Russo. Il nome diè stato fatto da più di un collaboratore di giustizia tra cui Francesco Di Carlo, che rivelò di avere appreso da Bernardo Brusca "che ilche aveva esploso i colpi di arma da fuoco all'indirizzo delsi identificava nella persona di”.