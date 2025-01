Pianetamilan.it - Pellegatti: “Dani Olmo? Milan meta preferita da lui e dal Barcellona”

Carlo, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', toccando il tema relativo al possibile arrivo aldi. Negli ultimi giorni, infatti, il centrocampista spagnolo ha vissuto una situazione particolare, dal momento in cui non può essere iscritto dal. E per questo non può giocare match ufficiali. Immediatamente sono giunte voci relative all'interesse del Diavolo che però di fatto non sono mai state smentite dalle parti coinvolte nella vicenda. A questo proposito lo stesso Carloha voluto aggiornare in merito alla situazione. Il giornalista ha spiegato come ilsia stato molto ondivago negli ultimi giorni, ma come ile lo stessoavrebbero espresso la propria preferenza al club rossonero in caso di trasferimento.