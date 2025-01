Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2025 e classifica

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 6 al 12? Nessun movimento astrale da rilevare. Saranno i Pesci a godere del massimo supporto in amore, grazie a Venere. Il Capricorno passerà all'azione e il Toro avrà a che fare con delle giornate ricche di incognite amorose.leFox dal 6 al 12: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: non avrete tempo da dedicare ai sentimenti, ma si sconsigliano distrazioni. Se avete corteggiato qualcuno, potreste essere ricambiati. Lavoro: dovrete rivedere dei conti in sospeso. Chi ha contatti in altre città, dovrà viaggiare. Fortuna: ??? Toro - Amore: fase di revisione. Sarà unatesa, ma non pesante rispetto a prima. Le nuove storie necessitano di conferme. Giovedì di incognite sentimentali.