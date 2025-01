Bergamonews.it - Omicidio di via Tiraboschi, ecco il coltello abbandonato dal presunto omicida: “Pensiamo sia l’arma del delitto”

Bergamo. È stata trovata in una coorte all’altezza del civico 22 in via Paglia, a circa un chilometro di distanza dai portici in viadove si è consumato l’del 36enne Mamadi Tunkara, addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour.“siadel”, ha dichiarato sabato pomeriggio in una conferenza stampa il procuratore aggiunto di Bergamo Maria Cristina Rota. Il riferimento è alche si vede nelle immagini diffuse dalla Polizia di Stato: unda cucina in ceramica, 14 centimetri di lama e 13 di manico. Ilritrovato in via Paglia Il, Djiram Sadate, 28enne richiedente asilo del Togo, lo avrebbein mezzo al terriccio e ad alcune rocce prima di dirigersi verso la stazione.