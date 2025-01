Notizie dal mondo ASviS clima e natura | sette buone notizie del 2024 che sono passate inosservate

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Tommaso Tautonico della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 2 gennaio 2025Dal punto di vista della lotta contro il cambiamentotico, ilverrà ricordato soprattutto per il superamento della soglia degli 1,5°C, per la delusione della Cop 29 in Azerbaijan e per gli impatti, sempre più disastrosi, dei fenomeni metereologici estremi. Ma, come riporta un articolo di dicembre della Bbc, ciche riguardanoche. Scopriamo di cosa si tratta.1. Stop al carbone nel Regno UnitoIl 30mbreil Regno Unito ha chiuso la sua ultima centrale a carbone. Le turbine della centrale di Ratcliffe-on-Soar nel Nottinghamshire hanno smesso di funzionare e i camini hanno cessato di emettere fumi.