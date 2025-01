Oasport.it - LIVE Novara-Milano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: piemontesi avanti 13-11 nel primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ROMA DIDALLE 16.0017-19 Attacco lungolinea vincente di Egonu: si scatena l’opposto azzurro.17-18 MURO EGONUUUUU!17-17 Attacco di Sylla contenuto da, poi De Nardi e Aleksic non si intendono e la palla cade a terra.17-16 Mani out di Tolok.16-16 Sylla vince il contrasto a rete con Bosio.16-15 Passa l’attacco di prima giocato da Danesi.16-14tempo vincente di Bonifacio.15-14 A segno Egonu con la diagonale da seconda linea.15-13 Attacco vincente di Myriam Sylla.15-12 Passa iltempo di Bonifacio.14-12 Mani out di Kurtagic.14-11 MURO BONIFACIOOOOO!13-11 Sbaglia questa volta l’azzurra.12-11 ACE EGONUUUU!12-10 Lungo il servizio di Ishikawa.12-9 Diagonale in extrarotazione vincente per Ishikawa.