Oasport.it - LIVE Conegliano-Roma 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-22, le padrone di casa vincono anche il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-MILANO DIDALLE 20.301-1 Diagonale stretta di Adigwe.0-1 Scappa in lunghezza il servizio di Fahr.QUARTO SET17.34 Al momentosta facendo la differenza con il muro. La formazione ospite ha già trovato 7 punti con questo fondamentale contro gli 0 messi a segno da.17.32ha provato a rimanere in scia in questoset trascinata da una super Gabriela Orvosova, autrice di nove punti nel parziale. Vedremo se la formazione capitolina avrà ancora energie per lottare nel quarto parziale oppure seriuscirà a prendere definitivamente il largo.25-22 Parallela fulminea di Gabi che mette la parola fine su questoset.24-22 Chirichella sbaglia abbondantemente la battuta.24-21 Non c’è il tocco del muro.