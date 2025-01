Ilfattoquotidiano.it - Lily Allen ha scoperto che il marito David Harbour la tradiva cercando altre donne su un’app di incontri: “Lui poi l’ha lasciata e per lei sono stati mesi di agonia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si è iscritta all’app diper celebrità Raya fingendo di “cercare” e hache suo, aveva un profilo segreto attivo da almeno un mese. Così,ha confermato il sospetto (che nutriva fin dall’autunno) di essere stata tradita ed è rimasta “in preda all’”.“Stavache erano su Raya e le stava incrociando con quelle chesegue su Instagram per cercare di capire chi stesse frequentando”, ha rivelato una fonte, come riporta il Daily Mail. Un lavoro da investigatrice, su una piattaforma esclusiva che accetta solo l’8% dei candidati e ha più di 10.000 membri, con 100.000 in lista d’attesa. Nel 2019 l’attore e la cantante si erano conosciuti proprio su Raya e, dopo aver vissuto una storia d’amore passionale e travolgente, avevano cancellato i propri account come da prassi per la particolare app.