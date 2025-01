Ilrestodelcarlino.it - La qualità dell’aria è stabile. Inquinanti entro i limiti nel 2024

Secondo i dati raccolti da Arpae per l’anno, lain Emilia-Romagna resta. Questo avviene nonostante la presenza di condizioni meteo favorevoli all’accumulo di elementi, tra cui le polveri del deserto, che hanno influito fortemente sull’innalzamento dei livelli di PM10 oltre igiornalieri precedentemente registrati. L’acronimo in questione consiste nel parametro che indica la presenza nell’aria che respiriamo di polveri fini, piccole particelle di natura organica e inorganica che possono presentarsi sia allo stato liquido che solido. Il valore limite annuale di PM10 in Emilia-Romagna (40 µg/m3) è stato rispettato in tutte le stazioni della regione, con valori medi annui in linea con gli ultimi cinque anni. Si nota, invece, una notevole diminuzione delle concentrazioni di biossido di azoto (NO2), il cui valore limite annuale è stato rispettato in tutte le stazioni e non c’è stato nessun superamento del valore limite orario (200 µg/m3).