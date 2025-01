Ilnapolista.it - Kvaratskhelia somiglia sempre più al caso Osimhen e Neres aiuta a dimenticarlo

più alCesare – Caro Guido tutti avevano la soluzione giusta per il Napoli privo di Politano e Kvara. Meglio Ngonge di Spinazzola. Perché non Raspadori. e invece, comeha avuto ragione lui. Il tecnico leccese ha fatto la scelta più logica e cioè Spinazzola sulla fascia sinistra a fare quello che hasaputo fare. Così come era accaduto con la scelta di mandare in campo Juan Jesus senza spostare Olivera o Di Lorenzo in posizione centrale.Guido – Il Napoli a Firenze ha dominato la partita utilizzando le armi fondamentali delle grandi squadre: il cinismo e i colpi dei campioni. Il gol di Nères è da cineteca in tutto lo svolgimento dell’azione che comprende un tocco delizioso di Lukaku. Oltre che nella conclusione fulminante.