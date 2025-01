.com - Il professionista debutta alla Sala Umberto con Luigi Di Fiore, Claudia Vismara ed Edoardo Purgatori

Leggi su .com

Il– Nella mente di un sicario: un’intensa dark comedy scritta e diretta da Tommaso Agnese conDiedIl– Nella mente di un sicario è una dark comedy scritta e diretta da Tommaso Agnese in scena al Teatro(qui il sito internet ufficiale) dal 7 al 12 gennaio 2025. La pièce racconta la confessione di un sicario che per amore tenta di cambiare vita, allontanandosi da un mondo maschilista e violento, ma chefine è costretto a tornare sui suoi passi.Il– La tramaAron (Di) è un sicario di professione, freddo e spietato, che lavora per la criminalità organizzata in giro per l’Europa. Oramai in crisi esistenziale a causa dello stress del proprio lavoro, si rifugia spesso nell’alcol.