Liberoquotidiano.it - Ho rischiato di perdere la mano, me la sono vista brutta": Nek, un racconto sconvolgente

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Hodil'uso della": Filippo Neviani in arte Nek, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, ha raccontato un brutto episodio che lo ha riguardato. Era il 2020, periodo di Covid, quando il cantante rischiò dilaa causa di un incidente con la sega nella sua casa in campagna. "Papà mi ha trasmesso la passione per la terra,un contadino mancato - ha spiegato Nek in tv -. Durante il periodo del Covid, nel 2020, non riuscivo a stare fermo e midilettato nella casa in campagna che ho a Sassuolo". Poi il drammatico incidente: "A causa di una shodil'uso della. Ho recuperato l'80% della, ma me la. Riesco a suonare la chitarra e questo va bene, per fortuna non devo più fare fisioterapia, l'esercizio migliore è usarla continuamente".