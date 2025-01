Ilfattoquotidiano.it - “Ho mozzato testa e mani a un senzatetto e li ho messi nella mia camera da letto. Volevo capire cosa si prova ad uccidere”: la confessione horror di un adolescente

Ha destato orrore la storia di Brian Cohee che – all’epoca dei fatti aveva 19 anni – con nonchalance ha ucciso uncon un enorme coltello per poi decapitarlo e tagliarne lee conservare il tuttosuada. A fare la macabra scoperta è stata la madre, durante le pulizie della stanza. Durante l’interrogatorio l’ha ammesso tutto e anche che la vittima era ilera il 69enne Warren Barnes, scomparso nel febbraio 2021 e mai più rintracciato. La storia è stata raccontata in un documentario di Explore With Us.Quando l’agente ha chiesto al reo confesso perché avesse deciso di ucciderlo, la risposta ha raggelato i presenti: “Mi sono sempre chiestosisse a fare un omicidio. In realtà è stato sorprendentemente facile, non sudavo quasi per niente”.