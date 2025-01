Basket Serie A 2024 2025 | vincono Olimpia e Virtus Cremona sorprende Trento

Leggi su Sportface.it

Tante vittorie esterne e anche qualche risultato a sorpresa nella 14^ giornata delladi. Tra questi spicca il successo disul campo di, che quindi perde l’occasione di ritrovare la testa in solitaria dopo la sconfitta di ieri di Brescia. Vittorie larghe, invece, perMilano eBologna.RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONCOME VEDERE LAA IN DIRETTAIL REGOLAMENTO DELLAANikola Mirotic – Foto Simone Lucarelli / IPA Sport / IPAA: l’Milano dilaga a PistoiaL’avvio di partita tra Pistoia eMilano è equilibrato: tra gli ospiti, Mirotic illumina per Gillespie e Bolmaro, mentre l’Estra risponde con l’intraprendenza di Silins e Forrest. Il giro palla di Milano è efficace e libera al tiro dalla distanza Tonut, lo stesso Mirotic e Brooks, permettendo agli uomini di Messina di allungare sul 13-25.