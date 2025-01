Ilgiorno.it - Visite mediche. Uno sportello aiuta i più deboli

Il volantino è in lingue diverse per riuscire ad intercettare chi, oltre alla fatica di orientarsi tra regole e burocrazia, deve anche affrontare la barriera linguistica. E quando si tratta di salute, questo può essere un problema, perché significa non poter accedere rapidamente (o del tutto) aed esami, oppure subire le lunghe liste d’attesa senza alternative. Così l’associazione via Milano 59 ha pensato di provare a rispondere ad una delle problematiche più diffuse, che penalizza le fasce più vulnerabili. Dalle prossime settimane sarà così attivo lo “esami oin ritardo”. La presentazione sarà venerdì prossimo, alle 18, in via Milano 59, dove sarà presentato un tassello di un progetto ambizioso che l’associazione sta provando a costruire insieme ad alcuni operatori sanitari.