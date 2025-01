Panorama.it - Trump vince ancora: Johnson è stato rieletto Speaker

Mikece l’ha fatta. Venerdì, èdella Camera dei rappresentanti. E c’è riuscito alla prima votazione, in quello che non era affatto un risultato scontato. Nonostante i repubblicani abbiano mantenuto il controllo della camera bassa alle ultime elezioni, la loro maggioranza non è amplissima. E un piccolo gruppo di loro deputati non era granché convinto di confermare il sostegno allouscente. Alla fine,è riuscito are con 218 voti contro i 215 raccolti dal leader della minoranza, il democratico, Hakeem Jeffries. Secondo The Hill, a rivelarsi determinante sarebbelo stesso Donald, che avrebbe convinto all’ultimo minuto due oppositori repubblicani delloa cambiare parere. Per il presidente americano in pectore si tratta di una notevole vittoria politica.