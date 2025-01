Ilfattoquotidiano.it - “Soffro di schizofrenia da 15 anni, sono in riabilitazione e con la terapia sto abbastanza bene”: parla Jake Lloyd, l’ex piccolo Anakin Skywalker di Star Wars

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è diventato famosissimo per aver interpretato, a soli 8, ilnel film cult “: Episodio I – La minaccia fantasma”. Oggiattore ha 35ed è ricoverato da 18 mesi in una centro diper la salute mentale in California, in un luogo top secret per evitare l’assalto di curiosi e paparazzi. Come riporta People, la madre di, Lisa, ha detto che suo figlio ha lottato con l’anosognosia (un disturbo neuropsicologico che consiste nell’incapacità del paziente di riconoscere e riferire di avere un deficit neurologico o neuropsicologico, ndr) che è comune per chi soffre di.E il diretto interessato? “Sto, considerando chetrascorsi 15dalla diagnosi – ha fatto saperein una rarissima dichiarazione – Ora posso accettare di continuare il trattamento, lae le mie medicine.